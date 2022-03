Ukraine-Krieg : Feuerwehr Aachen spendet Fahrzeuge für ukrainische Kollegen

Die Einsatzwagen sind ausgemustert, aber voll funktionsfähig. In der Ukraine werden diese Löschfahrzeuge und Krankenwagen dringend benötigt. Eine Truppe von Feuerwehrleuten aus Aachen bringt sie nach Polen.

Die Feuerwehr in Aachen unterstützt ihre Kollegen in der Ukraine mit zwei Löschfahrzeugen und zwei Krankentransportwagen. „In der Ukraine fehlt es wegen des Kriegs derzeit nicht nur an Hilfsgütern“, erklärte die Stadt. Auch Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge würden dringend gebraucht. Die gespendeten Fahrzeuge samt Ausrüstung seien in Deutschland ausgemu...

