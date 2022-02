Politik : Forscher arbeiten in Itzehoe an neuen Batterietechniken

Bei der Energiewende spielt auch die Speicherung von Ökostrom eine wichtige Rolle. Forscher des Fraunhofer-Instituts wollen in Itzehoe künftig neue Batterietechniken erforschen. Das Land fördert den Bau.

Wissenschaftler wollen am neuen Forschungszentrum für angewandte Batterietechnologie Schleswig-Holstein an neuen Batteriespeichern arbeiten. Bei ihrer Arbeit in Itzehoe geht es um schnellere Ladetechniken für Batterien, die bei der Speicherung von Windstrom eine Rolle spielen, außerdem um ökologischere Produktionstechniken für Batterien. Das Forschungs...

