Niedersachsen : Forstwirtschaft möchte neuen Ausbildungsberuf

In der Forstwirtschaft mangelt es wie in vielen anderen Branchen an Fachkräften. Unter anderem fehlen Wälder, die das ganze Jahr über Arbeit liefern. Auch beim Nachwuchs mangelt es. Das soll eine neue Ausbildung ändern.

Auch vor der Forstwirtschaft macht der Fachkräftemangel nicht halt. Wie vielen anderen Branchen fehlen den Waldarbeitern qualifizierte Mitarbeiter. Unter anderem gibt es zu wenig Nachwuchs, wie der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer (AFL) Niedersachsen, Maurice Strunk, erklärte. Eine neue Ausbildung soll helfe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.