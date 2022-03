Polizeieinsatz : Frau auf Hotelschiff vergewaltigt: Zwei Festnahmen

Auf einem Hotelschiff, das in Düsseldorf am Rheinufer liegt, ist eine junge Frau vergewaltigt worden. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf Anfrage. Die Tat habe sich bereits am 6. März ereignet. Laut „Bild“-Zeitung handelt es sich bei dem Opfer um eine vor dem Krieg geflüchtete Ukrainerin. Das bestätigte die Polizei mit Hinweis auf den Opferschutz nicht. Die Verdächtigen seien 26 und 37 Jahre alt, hieß es weiter. Ihre Nationalitäten seien noch ungeklärt.

