Polizeieinsatz : Frau mit Messer in der Hand durch Polizeischuss gestoppt

Eine Frau, die mit einem Messer Menschen bedroht und Warnungen der Beamten ignoriert haben soll, ist in Rhede bei Borken durch einen Polizeischuss am Bein verletzt worden. Polizisten seien am Sonntagabend zu einem Wohnhaus wegen eines mutmaßlichen Hausfriedensbruchs gefahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Montag mit. Beim Aussteigen hätten die Beamten die Frau mit blutende Armverletzungen und einem Messer in der Hand bemerkt.

Sie soll sich auf die Einsatzkräfte zubewegt und sie bedroht haben. Trotz der wiederholten Aufforderung soll sie das Messer nicht aus der Hand gelegt und stattdessen eine 69-jährige Bewohnerin im Eingangsbereich des Wohnhauses ebenfalls mit dem Messer bedroht haben. Es sollen dann eine Warnung und ein Warnschuss abgeben worden sein. Dessen ungeachtet s...

