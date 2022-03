Plön : Fünf Verletzte bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Blekendorf (Kreis Plön) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die zwei Schwerverletzten seien nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge am Sonntag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Genauere Angaben zur Unfallursache konnte die Polizei bislang nicht machen.

