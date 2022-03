Gütersloh : Fünf Verletzte nach Gruppen-Schlägerei vor Wohnhaus

Bei einer Schlägerei vor einem Wohnhaus in Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh) sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein Mann schwer. Bei dem Handgemenge am Sonntagnachmittag sei auch Pfefferspray versprüht worden, teilte die Polizei Gütersloh am Montag mit. Zeugen hätten außerdem von dem Einsatz von Messern und Schlagwerkzeugen berichtet. Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt waren laut Polizei an der Schlägerei 14 Männer und eine Frau beteiligt. Es habe sich um eine Auseinandersetzung „zwischen zwei Lagern“ gehandelt. Die Beteiligten, die zum Teil in dem Haus wohnen, seien dabei sehr aufgebracht gewesen. Zu den genauen Hintergründen werde nun ermittelt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.