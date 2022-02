Fussball : Geknickte Darmstädter: 0:5-Klatsche gegen den Hamburger SV

Der Höhenflug von Darmstadt 98 ist auf jähe Weise zu Ende gegangen. Gegen den HSV setzt es am Böllenfalltor eine Klatsche. Robert Glatzel gelingt dabei ein besonderes Kunststück.

Tabellenführer SV Darmstadt 98 ist im Aufstiegsrennen vom Hamburger SV und dem Vierfach-Torschützen Robert Glatzel düpiert worden. Die Lilien unterlagen am Sonntag im Schlager der 2. Fußball-Bundesliga nach völlig verschlafenem Start mit 0:5 (0:3). „In einer Saison kommt so was mal vor. Dem HSV muss man heute Respekt zollen, dass er einen Sahnetag erwi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.