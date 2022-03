Heinsberg : Geldautomat gesprengt: Täter rammen Streifenwagen

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Erkelenz sind die Gangster auf der Flucht mit einem Streifenwagen kollidiert. Nach dem Zusammenstoß hätten sie den Fluchtwagen zurückgelassen, berichtete die Polizei am Donnerstag in Heinsberg. Sie seien zu Fuß getürmt und unerkannt entkommen.

Die Polizisten seien bei dem Zusammenstoß unverletzt geblieben. Im Fluchtwagen fanden die Beamten Bargeld in nicht genannter Höhe. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und soll nun auf Spuren untersucht werden. Der Geldautomat sei stark beschädigt worden. Anwohner hatten mehrere Explosionen gehört....

