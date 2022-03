Nordrhein-westfalen : Geldautomat in Ittenbach gesprengt

Unbekannte haben in Ittenbach (Rhein-Sieg-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Bewohner meldeten die Sprengung in der Nacht zum Donnerstag bei der Polizei, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Der Geldautomat habe sich im Vorraum einer Bankfiliale befunden. An dem Gebäude sei ein Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Es sei aber nicht einsturzgefährdet.

Nach Angaben des Sprechers sollen sich drei Menschen in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort entfernt haben und mit dem Wagen in Richtung Autobahn gefahren sein. Weitere Hintergründe und ob die Täter Beute machten, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an....

