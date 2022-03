Mettmann : Geldautomat in Velbert gesprengt

In der Nacht zum Dienstag ist in Velbert-Neviges (Kreis Mettmann) ein Geldautomat gesprengt worden. Es habe sich dabei um einen freistehenden Geldautomaten in einer Bankfiliale ohne angrenzende Geschäftsräume (SB-Filiale) gehandelt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei fahnde nach den Tätern. Ob und wie viel Geld sie erbeuten konnten, war zunächst unklar.

