Politik : Generalvikare: Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen

Mehrere Generalvikare der katholischen Kirche, darunter Pater Sascha-Philipp Geißler aus Hamburg, haben einen Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen für kirchliche Mitarbeiter wegen ihrer privaten Lebensführung gefordert. „Es muss sichergestellt werden, dass es keine arbeitsrechtlichen Sanktionen für das Eingehen einer zivilen gleichgeschlechtlichen Ehe oder einer zivilen Wiederheirat bei bestehender kirchenrechtlich gültig geschlossener Erstehe mehr gibt“, sagte Geißler am Montag in Hamburg laut Mitteilung.

In einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, spricht sich Geißler mit zehn weiteren Generalvikaren dafür aus, die Neuformulierung des kirchlichen Arbeitsrechts bis zum Sommer abzuschließen. So könne ein Zustand beendet werden, der für viele Mitarbeitende „belastend und erniedrigend“ sei. Neben Geißl...

