Fussball : Glasner freut sich auf den VFL: „Besonderes Spiel für mich“

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt freut sich in der Fußball-Bundesliga auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Club VfL Wolfsburg. „Ich würde lügen, wenn ich sage: Das ist ein Spiel wieder andere Spiele auch. Ich habe in Summe zwei erfolgreiche Jahre dort gehabt. Deshalb ist das ein besonderes Spiel für mich“, sagte der 47 Jahre alte Österreicher am Tag vor der Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Glasner führte den VfL in der vergangenen Saison in die Champions League und wechselte danach auch deshalb nach Frankfurt, weil sein Verhältnis mit dem Wolfsburger Sportchef Jörg Schmadtke so belastet war. Sein monatelanges Schweigen zu seiner Zukunft überschattete im Frühjahr 2021 das Ende einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Dass die Wolfsburger nach ...

