Literatur und Kunst : Grass-Haus zeigt Ausstellung über Tove Jansson

Hierzulande ist die in Helsinki geborene Malerin, Karikaturistin und Schriftstellerin Tove Jansson (1914-2001) in erster Linie als Schöpferin der Mumins bekannt. Dass sie noch vielmehr geschaffen hat, zeigt eine Ausstellung im Lübecker Günter Grass-Haus, die am Sonntag eröffnet wird. Gezeigt werden rund 50 Exponate, darunter Comics, Karikaturen, Gemälde, Entwürfe zu Buchcovern und (Bilder-)Bücher.

Weltberühmt wurde die studierte Malerin aber durch die Mumins. Die Geschichten über die weißen Trolle wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Jansson erschuf sie als fantasievolle Gegenwelt zur bedrückenden Realität des Zweiten Weltkriegs. Der erste Band „Mumins lange Reise“ erschien 1945. In der Ausstellung sind zahlreiche originale Muminbücher, -gr...

