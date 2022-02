Schleswig-holstein : Großeinsatz: Feuerwehr löschen brennenden Reifenhaufen

Ein brennender Reifenhaufen auf einem Bauernhof in Bilsen (Kreis Pinneberg) hat 140 Feuerwehrleute für mehrere Stunden beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Brand am späten Samstagabend niemand, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Auch die angrenzenden Bauernhofgebäude blieben unbeschadet. Da das Grundstück jedoch weitab von der Hauptstraße liegt, gestaltete sich die nötige Wasserversorgung schwierig. Nach viereinhalb Stunden war der Einsatz dann schließlich beendet. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.