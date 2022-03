Grafschaft Bentheim : Halle einer Autowerkstatt ausgebrannt: Eine verletzte Person

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Schüttorf in der Grafschaft Bentheim ist ein Mensch verletzt worden. Die Halle und zwei Fahrzeuge seien vollständig ausgebrannt, das Feuer sei aber unter Kontrolle, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar, ebenso Details zu der verletzten Person.

