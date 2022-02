Weitere-sportarten : Hamburg Towers jetzt am 4. April gegen Lietkabelis Panevezys

Das am Dienstag ausgefallene Eurocup-Spiel der Basketballer der Hamburg Towers gegen Lietkabelis Panevezys hat einen neuen Termin. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, empfangen die Hanseaten das Team aus Litauen nun am 4. April in der heimischen Arena. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Da es bei Lietkabelis mehrere Corona-Fälle gegeben hatte, war die Partie abgesetzt worden.

