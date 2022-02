Fussball : HSV-Kapitän: Walters Spielweise „ist einfach anders“

Für Kapitän Sebastian Schonlau vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV war die Umstellung auf das Spielsystem von HSV-Trainer Tim Walter mit Komplikationen verbunden. „Am Anfang hatte ich zu kämpfen, weil es schon was ganz anderes ist, als ich es bisher gewohnt war. Das, was wir unter Tim Walter spielen, ist einfach anders. Deswegen wusste ich die ersten zwei Wochen nicht, wo rechts und links ist, wenn ich ehrlich bin“, sagte der Innenverteidiger am Sonntagabend im „Sportclub“ des NDR-Fernsehens.

Der 27-Jährige fühlt sich durch seinen Wechsel im Sommer vergangenen Jahres vom Ligarivalen SC Paderborn in die Hansestadt bestätigt. „Für mich war es der absolut richtige Schritt“, sagte er. Dazu gehört für ihn auch, ein Angebot des Bundesligisten 1. FC Köln ausgeschlagen zu haben. „Am Ende hat es einfach nicht so gepasst. Es war für mich einfach die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.