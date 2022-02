Fussball : HSV prüft Spitzenreiter: Kiel will ins Mittelfeld

Der Hamburger SV und Holstein Kiel wollen ihren Aufschwung in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. Allerdings muss Verfolger HSV im Top-Match am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Spitzenreiter SV Darmstadt 98 Führungsspieler Sonny Kittel ersetzen, der wegen einer Gelbsperre pausieren muss. Den Ausfall seines Topscorers will Trainer Tim Walter im Verbund lösen.

„Wir werden versuchen, es über das Team zu steuern“, sagte der Coach. Dass der einzige Winterzugang, Giorgi Tschakwetadse, in Darmstadt schon in der Startelf stehen wird, ist nicht zu erwarten. Walter: „Er hat sein Potenzial schon angedeutet, aber er braucht noch Zeit.“ Sein Kieler Kollege Marcell Rapp muss im parallel stattfindenden Heimspiel gegen Fo...

