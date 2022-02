Handball : HSVH-Torhüter Bitter: Nochmals 16 Punkte gegen Abstieg holen

Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter sieht den Klassenverbleib trotz der guten Hinrunde von Bundesligist HSV Hamburg nicht als logische Konsequenz an. „Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wenn wir noch einmal die 16 Punkte drauflegen, die wir bislang geholt haben, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber zehn Punkte werden wohl nicht reichen“, sagte der 39 Jahre alte Schlussmann dem „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch). Seine Mannschaft empfängt am Sonntag (14.00 Uhr) in der Sporthalle Hamburg die Füchse Berlin. Die Hamburger sind Tabellen-Zehnter, die Füchse Vierter.

Obwohl er seine Auswahlkarriere schon mehrfach beendet hatte, war Bitter unlängst bei der EM wegen der Corona-Ausfälle auf Bitten von Bundestrainer Alfred Gislason eingesprungen. „Solange ich in der Liga meine Leistung bringe, kann ich auch der Nationalmannschaft helfen“, sagte der 2,05 Meter große Torhüter. ...

