Niedersachsen : Hühner und Schweine verenden bei Scheunenbrand

Bei einem Feuer in einer Scheune in Geeste (Landkreis Emsland) sind mehrere Tiere gestorben. Nach ersten Erkenntnissen verendeten etwa zehn Hühner und drei Schweine, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Obwohl rund 60 Feuerwehrleute verhinderten, dass der Brand auf ein Wohnhaus übergriff, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war noch unklar.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.