Bundespolizei : „I love Hamburg“: Betrunkener stiehlt Dutzende Aufkleber

48 „I love Hamburg“ Aufkleber hat ein stark betrunkener Mann in einem Souvenirladen im Hamburger Hauptbahnhof gestohlen. Die Mitarbeiterin des Geschäftes beobachtete den 47-Jährigen am Sonntag beim Einstecken der Aufkleber und informierte die Bundespolizei, so ein Sprecher am Montag. Kurz zuvor habe der Mann bereits in zwei anderen Läden Blumen und Sonnenbrillen gestohlen. Die Aufkleber haben den Angaben zufolge einen Wert von knapp 240 Euro. Das Geschäft, in dem sie angeboten werden, heißt auch „I love Hamburg“.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Der Mann ist polizeilich bekannt und hat durch die Diebstähle gegen gerichtliche Auflagen verstoßen, er sitzt nun in Untersuchungshaft....

