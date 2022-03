Durchsuchungen : Kampf gegen Clan-Kriminalität in NRW: Razzien und Festnahmen

Der andauernde Kampf gegen Clan-Kriminalität stand am Samstag erneut im Fokus der nordrhein-westfälischen Polizei. Vor allem im Ruhrgebiet wurden zahlreiche Objekte durchsucht und Beweismaterial gesichert. Es gab viele Festnahmen. Auch NRW-Innenminister Reul war vor Ort.

Mit einem massiven Polizeiaufgebot ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Samstag in vielen Städten des Ruhrgebiets gegen Clan-Kriminalität vorgegangen. Bis zum Nachmittag wurden Razzien in Essen, Mülheim, Bochum, Herne, Hattingen, Dortmund und Gelsenkirchen bekannt. Mehrere Hundert Beamte waren im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte. Nach Angaben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.