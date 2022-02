Schleswig-holstein : Kieler Polizei jagt mutmaßlichen Serienräuber

Nach einer Reihe von schweren Raubüberfällen hat die Kieler Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. Am Wochenende hatte es in Kiel und Umgebung vier weitere Taten eines Mannes mit Messer gegeben, wie die Polizei am Montag berichtete. In drei der jüngsten Fälle zog der Täter ohne Geld wieder von dannen.

Zunächst forderte der Mann am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in einem Imbiss im Stadtteil Russee unter Vorhalt eines Messers von einer Angestellten Geld. Als Mitarbeitende dies bemerkten, konnten sie den Täter aus dem Geschäft vertreiben. Gegen 21.10 Uhr bedrohte laut Polizei mutmaßlich derselbe Täter Angestellte einer Tankstelle in Schwentinental (Kreis...

