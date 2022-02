Wirtschaft : Länderminister beraten über Anstieg der Energiepreise

Die Energieminister der Bundesländer wollen am Mittwoch (16.00 Uhr) über den starken Anstieg der Energiepreise beraten. An dem Online-Treffen soll zudem für das Bundeswirtschaftsministerium der Staatssekretär Patrick Graichen teilnehmen, wie das zuständige Ministerium in Niedersachsen ankündigte. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieminister-Runde. Als weitere Schwerpunkte der Diskussion sind die Gasversorgung Deutschlands, der Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Netzausbau vorgesehen.

Bereits um 14.00 Uhr wollen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Energieminister Olaf Lies (beide SPD) mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) darüber sprechen, wie der Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigt werden kann....

