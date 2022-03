Kriminalität : Leichenfund am Hamburger Michel: Verdächtiger festgenommen

Schneller Fahndungserfolg nach einem tödlichen Angriff auf einer Wiese am Hamburger Michel. Keine 24 Stunden, nachdem ein Passant einen Toten in der Nacht fand, hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen.

Wenige Stunden nachdem ein Mann in der Nähe des Hamburger Michel erstochen wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ein 46 Jahre alter Italiener sei am frühen Dienstagmorgen in einem Hotel im Stadtteil St. Georg vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er soll nun vor den Haftrichter kommen. Zudem konnten die Mordermittler ...

