Streit unter Betrunkenen : Mann mit Samuraischwert verletzt: Spezialkräfte greifen in Bremen ein

Ein Mann ist bei einem Streit in Bremen mit einem Samuraischwert verletzt worden. Der 42-Jährige habe sich zusammen mit einem 41-Jährigen in dessen Wohnung betrunken, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die Beiden dabei in Streit gerieten, zog der Gastgeber ein Samuraischwert und verletzte das Opfer damit leicht. Daraufhin schlug der Verletzte auf den 41-Jährigen ein, nahm ihm das Schwert weg und flüchtete. Anschließend verständigte er die Polizei. Spezialeinsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter anschließend vorläufig fest. In seiner Wohnung fa...

