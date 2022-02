Ermittlungen wegen versuchten Mordes : Mann soll in Oldenburger WG auf schlafende Frau eingestochen haben

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in der Nacht zu Dienstag in Oldenburg eine schlafende 23-jährige Frau mit Messerstichen im Gesicht schwer verletzt haben soll.

Der 28-jährige Tatverdächtige wohnte im selben Haus an der Alexanderstraße und hatte sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zur Nachbarwohnung, einer Wohngemeinschaft, verschafft. Dort sei er in das Zimmer des Opfers gegangen und habe mit einem Messer mehrfach auf das Gesicht der schlafenden 23-Jährigen ein...

