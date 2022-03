Höxter : Mehr als drei Promille: Mann baut Unfall mit Golf-Kart

Ein 35 Jahre alter Mann ist stark betrunken in einem Golf-Kart auf den Straßen von Bad Driburg (Kreis Höxter) unterwegs gewesen und gegen einen Baum gefahren. Der Mann sei am Montagabend gegen 19.15 Uhr hilflos von einem Passanten am Wanderweg „Sachsenring“ aufgefunden worden. Der 35-Jährige sei stark alkoholisiert, aber noch ansprechbar gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von mehr als drei Promille. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein.

In der Nähe des Auffindeortes entdeckten die herbeigerufenen Beamten ein schwer beschädigtes Golf-Kart auf dem Seitenstreifen. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige damit von einem Hotel in der Stadt losgefahren war, dann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. An dem Golf-Wagen entstand ein Totalschaden. Aufgrund der...

