Hamburg : Messerattacke auf 22-Jährigen: Suche nach Täter geht weiter

Die Polizei sucht nach einer Messerattacke auf einen 22-Jährigen in Hamburg-Harburg weiter nach dem Täter. Die aktuelle Lage werde derzeit ausgewertet, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der 22-Jährige war am Samstagabend mit lebensgefährlichen Stichverletzungen vor einem Einkaufszentrum gefunden worden. Er kam in ein Krankenhaus, sein Zustand war am Sonntag stabil, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren weiterhin unklar. Eine erste Fahndung nach dem Täter mit mehr als 15 Streifenwagen brachte am Samstag zunächst kei...

