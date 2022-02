Schleswig-holstein : Mord auf Reiterhof: Plädoyers am kommenden Montag erwartet

Der Prozess um den Mord auf einem Reiterhof in Quickborn (Kreis Pinneberg) steht vor einem schnellen Ende. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Itzehoe am Montag auf Nachfrage mitteilte, sollen nach der aktuellen Planung schon beim nächsten Verhandlungstag am 14. Februar die Plädoyers gehalten werden. Der Haftbefehl gegen den 42-jährigen Beschuldigten war am Freitag aufgehoben worden. Gegen den Angeklagten, der jetzt in Freiheit ist, bestehe kein dringender Tatverdacht mehr.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe bestätigte am Montag, dass sie keine Beschwerde gegen die Aufhebung des Haftbefehls eingelegt hat. Der Beschuldigte muss sich seit März 2021 vor der Schwurgerichtskammer verantworten. Ihm war vorgeworfen worden, am 29. Juni 2020 seinen 44 Jahre alten Geschäftspartner mit zwei Schüssen in den Hinterkopf heimtückisch getöte...

