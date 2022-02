Hamburg : Mordversuch: Zehn Jahre Haft für Angeklagten gefordert

Im Prozess um den Mordversuch an einer Frau in Hamburg-Rahlstedt hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch zehn Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Der 41-Jährige soll am 30. Mai vergangenen Jahres seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in der ehemaligen Familienwohnung unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und dann mit einem Strang Kabelbindern bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die damals 38 Jahre alte Frau befand sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in akuter Lebensgefahr und erlitt zahlreiche Verletzungen.

Die 38-Jährige tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Ihre Vertreterin schloss sich der Strafforderung der Staatsanwaltschaft an, wie ein Gerichtssprecher weiter mitteilte. Die Verteidigerin beantragte sieben Jahre Haft. Das Urteil soll am Donnerstag nächster Woche verkündet werden. Die 38-Jährige hatte Ende Januar als Zeugin von ihrer konfliktrei...

