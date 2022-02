Nordrhein-westfalen : Mutmaßliche Diebe von Autospiegelgläsern gefasst

Eine Serie von Diebstählen von Autospiegelgläsern in Bielefeld ist womöglich aufgeklärt. Die Polizei nahm am Mittwoch zwei 38 und 41 Jahre alte Männer auf einer Diebestour im Stadtteil Jöllenbeck fest. Das Duo soll für eine seit Wochen andauernde Serie mit mehr als 150 Einzeldiebstählen und einem Gesamtschaden im sechsstelligen Eurobereich verantwortlich sein. Die Männer seien in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Duo sei zivilen Polizisten bei gezielten Überwachungsmaßnahmen in der Nacht zum Mittwoch ins Netz gegangen, als es gegen 1.00 Uhr in ein abgestellten Auto mit ausländischem Kennzeichen einstieg und davonfuhr. Wenig später sei ein Diebstahl von Autospiegelgläsern gemeldet worden. Die Zivilstreife folgte dem Fahrzeug bis in ein Wohngebiet, wo die Män...

