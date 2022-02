Politik : Nach Abschaltung Leckagen im Kernkraftwerk festgestellt

Im abgeschalteten Kernkraftwerk Grohnde muss eine undichte Schweißnaht in einem Kühlsystem repariert werden. Wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte, wurde bei Druckprüfungen eine Tropfleckage an der Schweißnaht im gesicherten Zwischenkühlsystem festgestellt. Mit diesem System wird zum Beispiel das Notstromdieselaggregat gekühlt. Die Funktion sei durch die Undichtigkeit nicht in Frage gestellt, hieß es. Nun sollen der betroffene Leitungsabschnitt ersetzt und vergleichbare Abschnitte untersucht werden. Ende 2021 wurde das Kernkraftwerk abgeschaltet.

