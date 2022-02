Panorama : Nach zwei Jahren Pause wieder Krokusblütenfest

Das traditionelle Krokusblütenfest in Husum (Kreis Nordfriesland) soll nach zweijähriger Corona-Zwangspause am 19. und 20. März wieder Tausende Besucher anlocken. Auch einen verkaufsoffenen Sonntag wird es geben, wie die Messe Husum am Donnerstag mitteilte. Die angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen seien ein klares Signal, hieß es. Bis zu vier Millionen Krokusblüten sollen im Schlosspark zu sehen sein. Zum Programm gehören auch ein Handwerkermarkt und die Krönung der neuen „Krokusblütenmajestät“.

