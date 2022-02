Politik : Neuer Generalvikar Sascha-Philipp Geißler in Amt eingeführt

Das Erzbistum Hamburg hat einen neuen Generalvikar: Erzbischof Stefan Heße hat am Mittwoch in Hamburg Pater Sascha-Philipp Geißler in sein Amt eingeführt. Der 45-Jährige folgt auf Ansgar Thim, der seit 2013 Generalvikar war. Bis Mitte September hatte Thim das Erzbistum während der sechsmonatigen Auszeit von Heße verwaltet. Als Konsequenz aus einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln hatte Heße dem Papst Ende März seinen Amtsverzicht angeboten, den dieser jedoch nicht annahm. Der Generalvikar ist in der katholischen Kirche der Stellvertreter des Erzbischofs und für die Verwaltung zuständig.

Sascha-Philipp Geißler wurde 1976 in Siegen (Nordrhein-Westfalen) geboren. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und dem Abitur trat er 1998 in den Pallottinerorden ein und studierte Philosophie und Theologie. 2006 wurde er vom damaligen Limburger Bischof Franz Kamphaus zum Priester geweiht. Danach arbeitete er zunächst als Seelsorger in Olpe/Sau...

