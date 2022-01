Wirtschaft : Nordzucker AG zufrieden mit Ernte: Preise könnten steigen

Zucker steckt - oft auch verborgen - in sehr vielen Nahrungsmitteln. Zunehmend wichtiger wird er daneben als Rohstoff für Biosprit und die chemische Industrie. Die jetzt beendete Ernte fällt für Landwirte und Verarbeiter befriedigend aus. Was heißt das für die Preisentwicklung?

Europas zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker und die Rübenbauern im wichtigen deutschen Erzeugerland Niedersachsen haben die Erntesaison 2021/22 mit besseren Erträgen abgeschlossen. Das Unternehmen deutete am Donnerstag in Braunschweig außerdem höhere Preise an. In Deutschland hätten je Hektar im Schnitt knapp 80 Tonnen Rüben von den Feldern geholt...

