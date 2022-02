Hamburg : Poetry Slam für Norddeutsche: Plattdeutsch gegen Hochdeutsch

Dat wart en groten Spaaß!: Am 14. März lassen die Veranstalter von Kampf der Künste Vertreter plattdeutscher Texte gegen Vertreter hochdeutscher Texte im Ohnsorg Theater antreten. „Die niederdeutsche Sprache ist so schön, deshalb sind wir gespannt, wie dieser Wettstreit ausgehen wird“, sagte Jan-Oliver Lange, Gründer von Kampf der Künste. „Wir würden uns besonders freuen, wenn auch ältere Menschen kommen, die das Plattdeutsche noch beherrschen. Wir glauben aber, dass es auch eine hervorragende Möglichkeit ist, den Zauber der norddeutschen Mundart für sich zu entdecken.“

Beim Poetry Slam treten Poetinnen und Poeten mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an. Die Texte werden bewertet von einer Jury aus dem Publikum, und am Ende wird ein Sieger gekürt. Weitere Termine von Kampf der Künste: Best of Poetry Slam (23.2.), Poetry Slam Städtebattle (2.3.) und Stand Up Slam (12.3.)....

