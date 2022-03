JVA Fuhlsbüttel : Polizei findet Fluchtwagen von Sicherungsverwahrtem

Der Mann macht es der Polizei nicht leicht. Zum bereits dritten Mal ist ein Straftäter bei Freigängen aus der Sicherungsverwahrung geflohen. 2017 und 2021 saß er wenige Tage später in der JVA.

Mit Hunden und einem Hubschrauber hat die Polizei in Hamburg am Mittwochabend nach einem vor mehreren Tagen erneut geflohenen Insassen der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gesucht. Es seien auch 20 Funkstreifenwagen im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. „Das Auto, in dem die Einsatzkräfte einen gesuchten Straftäter ve...

