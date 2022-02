Hamburg : Polizei: Möglicherweise bewaffneter Jugendlicher in Schule

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Jugendlicher soll sich am Dienstag womöglich Zutritt zu einer Schule in Hamburg-Jenfeld verschafft haben. Da nicht klar, ob der beobachtete Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten habe oder nur in Richtung des Schulgebäudes und dann vielleicht an der Schule vorbeigegangen sei, habe die Polizei den Bereich um die Otto-Hahn-Schule gesperrt, twitterte die Polizei. „Das Schulgebäude wird vorsorglich aktuell durch Spezialeinheiten durchsucht.”

Die Otto-Hahn-Schule liegt im Bezirk Wandsbek und ist eine Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe. Die Schule wird von knapp 1500 Jungen und Mädchen besucht....

