Gericht : Prozess gegen Thomas Drach verzögert sich weiter

Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach in Köln verzögert sich weiter. Das Landgericht sagte am Freitag erneut einen geplanten Verhandlungstag ab. Statt am kommenden Montag (21. März) soll der Prozess nun am Mittwoch (23. März) weitergehen. Grund für die Aufhebung sei erneut die Corona-Quarantäne eines Prozessbeteiligten, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Um wen es sich dabei handelte, wollte er nicht sagen.

Sollte das Verfahren am 23. März weitergehen, hätte es seit dem bislang letzten Verhandlungstag am 15. Februar eine gut fünfwöchige Unterbrechung gegeben. Nach einer planmäßigen Pause von knapp drei Wochen waren die dann vorgesehenen Verhandlungstage wegen Corona-Infektionen von Verfahrensbeteiligten jeweils kurzfristig abgesagt worden. Drach steht se...

