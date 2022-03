Betrug : Rentner in Nordfriesland um fast 100.000 Euro betrogen

Unbekannte haben einen Rentner aus dem Kreis Nordfriesland um knapp 100.000 Euro betrogen. Die Täter riefen den Mann Ende Februar an und gaben sich als Mitarbeiter einer Softwarefirma aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sagten ihrem Opfer, dass es Probleme mit seinem Computer gebe und mehrtägige Wartungsarbeiten erforderlich seien. Der Rentner habe den Zugriff gewährt. Daraufhin hätten die Täter per Onlinebanking knapp 100.000 Euro ins Ausland überwiesen.

