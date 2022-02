Fussball : „Schlüsselspiel“ vor 15.000 Fans: Werder will Serie ausbauen

Fußball-Zweitligist Werder Bremen darf am Samstag gegen den FC Ingolstadt vor 15.000 Zuschauer spielen. Der Bremer Senat genehmigte am Donnerstag einen Antrag des Clubs, zusätzlich 5000 Fans gegen den Tabellenletzten in das Wohninvest-Weserstadion zu lassen (Samstag, 13.30 Uhr/Sky). „Mit dieser Entscheidung wird Werder im Vergleich zum angekündigten Vorgehen an anderen Standorten, wo höhere Kapazitäten ermöglicht worden sind bzw. für die nächsten Tage angekündigt sind, keinen Wettbewerbsnachteil erfahren“, sagte Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Trainer Ole Werner kann damit auf noch ...

