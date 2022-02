Niedersachsen : Schummelnde Fahrschüler: Versteckte Kameras in FFP-2-Masken

Um die Führerscheinprüfung zu bestehen, werden Fahrschüler immer kreativer. Der Tüv Nord stellt vermehrt Fälle fest, in denen Prüflinge kleine Kameras in ihren FFP-2-Masken verstecken. Lehrkräfte an Regelschulen kennen das Phänomen nicht.

Einige Fahrschüler machen sich offenbar die Maskenpflicht zunutze und versuchen mit versteckten Kameras bei Prüfungen zu schummeln. Wie der Tüv Nord mitteilte, seien die Zahlen von Täuschungsversuchen im Norden zuletzt gestiegen. Teilweise hätten Prüflinge bei der theoretischen Fahrprüfung kleine Kameras in FFP-2-Masken versteckt, um einem Komplizen di...

