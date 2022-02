Niedersachsen : Schweigeminute für getötete Polizisten

Mit einer Schweigeminute haben Polizeibeamte und Bürger auch in Niedersachsen und Bremen der beiden in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten gedacht. „Das Leid und der Schmerz, die diese abscheuliche Tat bei den Menschen im Umfeld der ermordeten Polizisten zurücklässt, sind kaum vorstellbar“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius am Freitag in Hannover. „Worte für das zu finden, was passiert ist, ist nahezu unmöglich“, betonte der SPD-Politiker. Solidarität und positiver Zusammenhalt vor allem in scheinbar ausweglosen Krisensituationen seien etwas, das die Polizei in besonderem Maße auszeichne.

„Die Gewalttat in Kusel erschüttert mich zutiefst, denn sie ist ein Angriff auf die, die täglich ihr eigenes Leben riskieren, um das anderer zu schützen“, sagte Pistorius. Er hoffe auf eine umfassende Aufklärung. Auch der hannoversche Nahverkehr beteiligte sich an der Schweigeminute. Busse und Bahnen hielten um 10.00 Uhr an der nächstgelegenen Halteste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.