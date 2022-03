Remscheid : Schwerverletzter bei Brand von Autos und Werkstattgebäude

Bei einem Brand von zwei Autos und einer Werkstatt in Remscheid wurde ein 32-jähriger Mann schwer verletzt. Laut Polizei geriet am Samstagnachmittag zunächst ein Auto in einer Werkstatt in Flammen, bevor das Feuer auf ein weiteres Fahrzeug und das Werkstattgebäude übergriff.

Der 32-Jährige wurde in eine Spezialkli...

