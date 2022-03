Wetter : Sonne, Regen und Nebel in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen erwarten die Meteorologen in den kommenden Tagen Regen, Sonne und Nebel. Am Dienstag setzt von der Eifel bis zum Sauerland Regen ein, der am Mittag auch Südwestfalen erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Weiter nördlich regnet es nur gelegentlich. Richtung Teutoburger Wald ist es meist trocken, zeitweise auch sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei etwas Sonne bei 13 Grad, sonst bei 10 bis 12 Grad, in den Hochlagen bei etwa 7 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es trocken und teils wolkig. Später kann es gebietsweise Nebel geben. Die Temperaturen sinken im Rheinland auf drei, in Westfalen und im Bergland auf ein bis minus ein Grad. Es kann Bodenfrost geben. Am Mittwoch ist es zunächst wechselnd bewölkt, gebietsweise neblig-trüb. Im Tagesverlauf ist es dann zunehmend heiter. Es bl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.