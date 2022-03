Nordrhein-westfalen : Sonniges und mildes Wetter in Nordrhein-Westfalen

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen über sonniges Wetter und milde Temperaturen freuen. Am Donnerstag steigen die Höchstwerte auf 10 bis 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland erreichen die Werte 5 bis 9 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es meist klar. Später kann es im Nordosten Nebel geben. Es bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus 3 Grad, im Bergland bis minus 6 Grad. Vereinzelt kann es glatt werden. Auch am Freitag ist es oft heiter bis sonnig. Im Nordosten können zeitweise auch Wolken am Himmel zu sehen sein. Es bleibt aber trocken bei Hö...

