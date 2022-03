Ebstorf : Sozialkaufhaus: Jugendliche sollen Dinge wertschätzen

Ein Jugendbetreuer gründet bei Uelzen ein soziales Kaufhaus. Das Besondere daran: Von ihm betreute benachteiligte Jugendliche helfen mit. Und die Überschüsse kommen Künstlern zugute.

In einem ehemaligen Drogeriemarkt mitten in Ebstorf bei Uelzen verwirklicht Jörn Rückstein sein Projekt soziales Kaufhaus. Der Sozialarbeiter wartet noch auf die Bestätigung des Eintrags als gemeinnütziger Verein, Geld verdienen will er mit dem kunterbunten Geschäft nämlich nicht. Ohne Bezahlung halfen von ihm betreute Jugendliche im Alter von 14 bis 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.