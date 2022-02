Wirtschaft : SPD fordert Runden Tisch zum Marineschiffbau in Deutschland

Die SPD hat nach Berichten über die Zukunft der Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) einen Runden Tisch zur Zukunft des Marineschiffbaus in Deutschland gefordert. „Für uns in Schleswig-Holstein ist TKMS ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Standort für eine neue Schifffahrt“, sagte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller am Dienstag. Die Werft sei gut aufgestellt. „Es gibt ausreichend Aufträge, und die Qualität der Produktion wird weltweit geschätzt.“

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz hatte gesagt, für TKMS „neben dem Stand-alone-Szenario auch mögliche Partnerschaften und Konsolidierungsoptionen“ zu prüfen. Zuletzt hatte die Werft Milliardenaufträge für den Bau von sechs U-Booten für Deutschland und Norwegen sowie für drei weitere U-Boote für Israel abgeschlossen. Losse-Müller betonte, oberstes Ziel ...

